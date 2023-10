Morador de Americana ganha Fiat Toro e R$ 40 mil no Vida Cap

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste domingo(1º), o Vida Cap surpreendeu os moradores da cidade com 6 sortudos ganhadores. A aposta registrada no Bar da Nina foi o grande destaque do dia, levando para casa um total de R$185 mil em prêmios. O felizardo ganhador terá em sua posse uma Toro Turbo e um adicional de R$40.000,00 em dinheiro.

A fortuna não parou por aí, pois outro morador da cidade, que registrou sua aposta no bairro Cordenonsi, também teve motivos para comemorar. Ele saiu como vencedor com uma moto 0KM, avaliada em R$17.000,00.

Também foram sorteados 50 giros da sorte, onde 4 moradores de Americana foram contemplados com prêmios de R$1 mil.