Pastor Miguel Pires acompanha implantação de lombada na Rua Sucesso, no Jardim Boer

O vereador Pastor Miguel Pires (PRD) acompanhou nesta quinta-feira (9) a implantação de uma lombada na Rua Sucesso, no bairro Jardim Boer. A obra foi executada pelas equipes da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

De acordo com o parlamentar, a via tem sido palco de vários acidentes, colocando em risco a vida de todos que transitam, especialmente após o recapeamento, pois muitos motoristas têm excedido os limites de velocidade permitidos.

“É importante ressaltar que, em julho do ano passado, uma lombada já havia sido instalada na via, o que ajudou a melhorar a segurança, mas não foi suficiente para conter o problema do excesso de velocidade”, aponta Miguel.

Ainda durante a ação, o vereador explicou que a demanda pelos serviços foi encaminhada à prefeitura através de indicações protocoladas na Câmara Municipal.