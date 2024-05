DAE instala cobertura nos novos reservatórios do Parque Gramado e do São Vito

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana instalou nesta quinta-feira (9) a cobertura nos novos tanques dos Centros de Reservação do Parque Gramado (CR-16) e do São Vito (CR-1).

A autarquia usou um guindaste para içar as estruturas, previamente montadas no solo, e que foram apoiadas nas paredes dos reservatórios, com cerca de 10,5 metros de altura. O teto é autoportante geodésico, com a forma aproximada de uma superfície esférica, e pesa aproximadamente 4 toneladas, feito de alumínio naval.

“Mais uma etapa concluída com êxito. Os próximos passos da obra incluem a instalação da casa de bombas e das partes elétrica e hidráulica”, disse o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

O CR-16 está sendo construído atrás da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Parque Gramado, e segue os mesmos padrões dos reservatórios já entregues no Jardim Ipiranga (CR-5) e Cidade Jardim (CR-6), o da Vila Santa Catarina (CR-3), em fase final de obras. Os novos tanques têm capacidade para 2,1 milhões de litros.

Além do próprio Parque Gramado, o reservatório vai atender uma população de mais de 30 mil pessoas no São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade e Jardim da Balsa. Atualmente, esses moradores são atendidos pelo CR-8, no São Roque.

O novo tanque do CR-1 também segue as mesmas especificações técnicas dos demais, e vem para ampliar o centro de reservação do bairro, que já armazena 1,6 milhão de litros de água e passará a contar com 3,7 milhões de litros de água para abastecer cerca de 20 mil moradores do São Vito e de bairros como Vila Margarida, Vila Mariana, Vila Bertini, Belvedere e Santa Sofia.

O investimento nas obras do CR-16 e CR-1 é de R$ 8.459.000,01, com recursos próprios da autarquia.