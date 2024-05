Comércio de Americana funciona em horário especial neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste sábado, as lojas de Americana estarão operando em horário estendido, das 9h às 18h, em preparação para o Dia das Mães. Esta iniciativa visa oferecer aos consumidores mais oportunidades de compras e conveniência durante o sábado que antecede a data comemorativa.

Além disso, os clientes que realizarem compras nas lojas participantes terão a chance de concorrer ao Espetáculo de Prêmios do Dia das Mães. A mecânica é simples: a cada compra acima de R$50, o cliente receberá um cupom que dará direito a participar do sorteio. Os prêmios incluem um carro zero quilômetro, duas motos, aparelhos de telefone celular, smart TVs, patinetes, videogames, notebooks, e diversos vales-compra no valor de R$500, entre outros.

O sorteio dos prêmios desta edição será realizado no dia 23 de maio, às 17 horas. Esta é uma oportunidade para os consumidores prestigiarem o comércio local e, ao mesmo tempo, concorrerem a prêmios atrativos em celebração ao Dia das Mães.