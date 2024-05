Jornalista do Portal de Americana recebe o Prêmio “Geraldo Pinhanelli”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite de quinta-feira (9), o jornalista Willian Moreira, do Portal de Americana, foi agraciado com o Prêmio “Geraldo Pinhanelli” de Comunicação, em uma cerimônia realizada na Câmara Municipal de Americana. O prêmio, criado pelo decreto legislativo nº 444/2009, tem como propósito reconhecer e valorizar os profissionais que se destacam em suas atividades no município.

Além de Moreira, outros profissionais foram reconhecidos: Nayara Bonganha, pela assessoria de imprensa na Tantas Comunicação; Claudeci Junior e Marcelo Rocha, pelo fotojornalismo; Patrícia Zepelin, na radiodifusão; Henrique Fernandes, pelo jornalismo impresso; e Carlos Kabela, no telejornalismo.

A solenidade contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Brochi (PL), dos vereadores Leco Soares (Podemos) e Thiago Martins (PL), do autor do decreto de homenagem, vereador Luiz Antonio Crivelari, do vice-prefeito de Americana, Odir Demarchi, do secretário municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

“Só posso agradecer, especialmente por se tratar de um prêmio em que o voto é dado pelos colegas de profissão. Fico muito feliz com o reconhecimento”, disse Willian.

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara enalteceu a história dos profissionais de imprensa de Americana e parabenizou os vencedores. “Se nós temos hoje grandes profissionais da comunicação, é porque no passado tivemos grandes nomes no jornalismo ou na fotografia que despertaram o interesse. Não podemos esquecer o grande Geraldo Pinhanelli, que dá nome ao prêmio e tinha um importante trabalho social. A cidade de Americana tem um carinho e respeito pela imprensa, são pessoas que trabalham 24 horas por dia para nos trazer informações com credibilidade”, disse.

Os vereadores presentes também destacaram o trabalho desenvolvido pelos ganhadores do prêmio. “Gostaria de cumprimentar a todos, cada um com seu dom dentro da área. Além de parabenizar, quero agradecer pela dedicação ao trabalho, pelo amor e pela amizade. O que vamos levar para a vida é esse respeito e admiração mútua que construímos”, falou Leco.

“Para nós é uma enorme gratidão, não temos vocês apenas como profissionais, mas durante os anos a gente acaba se relacionando e hoje temos essa amizade. Esse profissionalismo de vocês é que nos permite confiar e estreitar essa relação. Nós como pessoas públicas temos que ter o discernimento do papel da imprensa, pois o trabalho de vocês é esse mesmo, levar informação correta à população”, destacou Martins.