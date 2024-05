Prefeito Rafael Piovezan anuncia mais uma etapa de asfaltamento no Cruzeiro do Sul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (10) mais uma etapa de asfaltamento no bairro Cruzeiro do Sul. Nesta quinta (9), o prefeito esteve em São Paulo e participou da assinatura de convênios no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, em ato que contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas.

Foram liberados R$ 3 milhões para a infraestrutura no Município. Este recurso, somado a outros R$ 3,5 milhões da Prefeitura, será utilizado para a execução de mais uma etapa de asfaltamento do bairro Cruzeiro do Sul. Ao todo serão investidos R$ 6,5 milhões no bairro.

“Esta é uma obra de fundamental importância para aquela região. Para os moradores que convivem com o barro em dias de chuva e a poeira em dias de sol. Enfrentamos muitas dificuldades para transformar em realidade esse pedido antigo dos moradores do Cruzeiro do Sul. Buscamos saídas e com o projeto debaixo do braço, como costumamos dizer, fizemos o que sabemos fazer de melhor, articulando junto às lideranças do nosso Estado e sensibilizando-os. Por fim, felizmente, conseguir trazer os benefícios para a nossa população. Agradeço ao governador Tarcísio, ao secretário Kassab e ao presidente da Alesp, deputado estadual André do Prado, e a maioria dos vereadores pelo apoio ao nosso trabalho. Foram diversas reuniões, apresentações de projetos e estudos técnicos para que pudéssemos chegar ao projeto final e firmar mais este convênio. Um abraço especial aos moradores do Cruzeiro por acreditarem em nosso projeto. Compromisso assumido e mais uma vez devidamente cumprido!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.