Santa Bárbara terá 9 blocos de carnaval

Bloco do Roque, O bloquinho, Bloco dos Almeidas, Bloco Animais têm Voz, Bloco das Bárbaras, Bloco Apareceu a Margarida, Bloco do Durva, Bloco Traquitana e Bloco do Beco são os grupos inscritos no S.Bárbara Carnaval DuzEnta 2020. Eles ainda se reunirão para definir a concentração, itinerário, horários e número de foliões. Com entrada gratuita, o evento será nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro pelas ruas de Santa Bárbara e Praça Central, com programação a ser divulgada em breve.

As inscrições para os blocos, cordões, bandas e assemelhados foram de 10 a 20 deste mês. O regulamento está disponível no site www.santabarbara.sp.gov.br/inscricaodeblocos. A concentração e o itinerário devem respeitar o raio de 1,5 km (um quilômetro e meio) da Praça Central, ponto oficial de dispersão do DuzEnta 2020.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------



Lançado em 2018, o S.Bárbara Carnaval DuzEnta foi inspirado nas décadas “entas”, dos anos 50 a 90, em que Santa Bárbara viveu o tradicional carnaval de rua com blocos e carros alegóricos – homenageando o passado e celebrando a nostalgia na comemoração dos 200 anos do Município.

Confira o calendário do “S.Bárbara Carnaval DuzEnta” 2020:



22 de fevereiro (sábado), das 15 às 23 horas – Praça Central



23 de fevereiro (domingo), das 15 às 22 horas – Praça Central



24 de fevereiro (segunda-feira), das 18 às 23 horas – Praça Central