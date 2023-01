Alexandre de Moraes afasta governador do DF por 90 dias

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes decidiu, na madrugada desta segunda-feira (9), afastar o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

O afastamento, por imposição de medida cautelar, será de 90 dias. A medida foi tomada após forças do DF não conterem criminosos que invadiram e depredarem os prédios do Planalto, Congresso e STF.

O ministro também determinou o desmonte imediato do acampamento de bolsonaristas golpistas na frente do quartel-general do Exército, em Brasília.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tinha determinado e intervenção federal na segurança do estado.