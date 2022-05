Americana é contemplada com R$ 3 milhões do Programa Respeito à Vida do Detran

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana foi contemplada com investimentos de R$ 3 milhões para melhorias no trânsito. Os recursos são oriundos do Programa Respeito à Vida, do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), e foram intermediados pelo deputado federal Vanderlei Macris. A assinatura do convênio aconteceu na semana passada, em Campinas, pelo prefeito Chico Sardelli, durante a visita do governador Rodrigo Garcia em mais uma edição do programa Governo na Área.

Macris destacou a importância do investimento. “Fizemos a solicitação e fomos prontamente atendidos pelo governador Rodrigo Garcia. A segurança no trânsito é muito importante, e essa verba atende esta demanda, um programa criado com foco na redução de acidentes e fatalidades”, disse.

O vereador Lucas Leoncini também ressaltou a conquista. “Americana precisa de melhorias urgentes no trânsito e esse programa do governo do estado vem em boa hora para nossa cidade. Agradeço ao DETRAN-SP, na pessoa do diretor Sr. Neto e ao nosso deputado federal Vanderlei Macris por entender a urgência e a importância da vinda desse recurso que, além de melhorias para nossa cidade, ajudará a salvar vidas no trânsito”, completou.