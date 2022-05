FAM inaugura espaço coworking no Tivoli Shopping

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Já pensou em um espaço para realizar algumas tarefas da rotina profissional, entrevistas de emprego ou simplesmente descansar após a refeição? Este é o novo espaço Coworking FAM no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, inaugurado na manhã de hoje, dia 3 de maio, para imprensa e convidados.

O espaço tem apoio do Tivoli Shopping e da Zuhause, loja especializada em móveis e colchões, localizada no próprio shopping e também em Americana e Sumaré. O espaço funciona no horário do shopping.

Localizado na área de expansão, em frente ao Coco Bambu, com 56m2, nas cores azul e branco, o espaço tem o design e produtos da Zuhause e conta com estação de trabalho, puffs para descanso e tomadas para carregar baterias de celular. A estrutura do espaço busca oferecer agilidade, economia, oportunidades de negócios e bem-estar para os frequentadores do shopping.

“A Zuhause preza e acredita que promover ações para comunidade também faz parte do nosso objetivo de bem-estar do lar. E o espaço coworking foi pensado não apenas para quem quer trabalhar, marcar reuniões e afins, mas também para quem quer fazer uma pausa e descansar em meio as suas compras no shopping em meio ao lazer”, disse Christiano Grings, diretor da Zuhause Móveis e Colchões.

Para Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM, este espaço busca colaborar com os trabalhadores do shopping e profissionais liberais que buscam espaços para facilitar o seu dia a dia. “Quando surgiu a possibilidade de parceria, logo pensamos em colaborar com quem está na correria e, por muitas vezes, não tem um espaço rápido e bem pensado para trabalhar. E também para quem está esperando por alguém para uma reunião de negócios, é um novo ponto de encontro do Tivoli. Além disso, o espaço também pode ser utilizado para grupos de estudos, exposições, entre outras ações”, disse.

Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli Shopping, lembra do conforto oferecido no novo espaço. “Queremos, com este espaço, inaugurado em parceria com a FAM e a Zuhause, proporcionar aos clientes, lojistas e prestadores de serviços a oportunidade de trabalharem em um ambiente confortável, para descansar e aproveitar o shopping”, comentou.