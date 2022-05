Tempo ‘vira’ e temperatura deve chegar a 11ºC em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O mês de maio acabou de começar e a primeira frente fria já tem data para chegar à região. Uma chuva nesta quarta-feira(4), deve abrir caminho para as baixas temperaturas.

De acordo com a previsão da ClimaTempo, a quarta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos céu de nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura deve ficar entre 14ºC e 24ºC.

Na quinta-feira Americana deve ter a menor temperatura. Os termômetros devem registrar 11ºC de mínima e 23ºC de máxima. Não deve chover.

Nos dias seguintes a temperatura volta subir, porém a máxima não deve passar de 30ºC. O final de semana deve ser sem chuva na cidade.