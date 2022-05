Prefeitura entrega revitalização da Praça dos Imigrantes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi entregaram, nesta segunda-feira (2), a revitalização da Praça dos Imigrantes, na região do bairro Vila Santa Maria. O novo espaço recebeu uma academia de ginástica, brinquedos, reforma do coreto, calçada, pinturas de guias e sarjetas, poda e limpeza.

“É um momento muito feliz esta entrega da revitalização da Praça dos Imigrantes aos moradores e à população em geral. O trabalho foi resultado da união de esforços das equipes da prefeitura, dos secretários de Meio Ambiente, Fábio, e de Obras, Adriano, do vice Odir, que dia a dia acompanhou as obras. Obrigado a todos os envolvidos e que as famílias possam aproveitar o novo espaço para a melhoria da qualidade de vida de todos”, disse o prefeito Chico Sardelli. “Queremos uma cidade mais inteligente, mas principalmente cada vez mais humana”, completou.

O vice Odir falou da importância da revitalização das praças para o atendimento da população. “As praças da cidade passam por manutenções diárias das equipes da prefeitura para que a população possa ter como opção de lazer espaços arborizados, seguros e que ofereçam tranquilidade às famílias, crianças e idosos. O prefeito Chico, a nossa Administração, tem priorizado este trabalho, buscando cada vez mais atender todas as demandas e melhorando esses espaços”, afirmou.

Os secretários Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente) e Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos) participaram de todo o processo de revitalização, executado com recursos e mão de obra da prefeitura.

“Foram feitas muitas ações no espaço, como a poda das árvores, levantamento de copa, capinação, conserto das calçadas, colocação de ponto de hidratação pelo Departamento de Água, recuperação dos brinquedos do parquinho, pinturas. Foi feito reaproveitamento de vários materiais, visando a sustentabilidade, e teve muita força de vontade das equipes da prefeitura, do prefeito Chico, do vice Odir, do secretário Adriano, para a entrega da praça à população”, explicou o secretário de Meio Ambiente.

O secretário Adriano agradeceu a todos os funcionários e colaboradores que trabalharam na obra e ressaltou a importância da preservação do espaço. “Agora os moradores ganham um novo espaço para o lazer e bem-estar da família e podem ajudar a manter e preservar o local para que todos possam usufruir”.