Americana confirma óbito por dengue

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, nesta segunda-feira (2), que o Instituto Adolfo Lutz confirmou mais um óbito provocado pela dengue no município. Trata-se de uma mulher, de 68 anos, moradora do bairro Santa Inês. Segundo o laudo, o óbito foi causado pelo sorotipo 1.

A paciente tinha hipertensão arterial, diabetes e insuficiência renal crônica. Quando foi internada, ela apresentava dores musculares, dor de cabeça, dor lombar e leucopenia, que é o baixo nível de glóbulos brancos (células de defesa) no sangue.

De acordo com a Vigilância, a moradora foi internada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi no dia 11 de abril, vindo a falecer no dia seguinte. Com esta confirmação, o município tem registrado cinco óbitos causados pela dengue em 2022 e um óbito ainda segue aguardando análise laboratorial.