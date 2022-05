Polícia Civil vai investigar a médica Dra. Adriana Carina

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O promotor de justiça de Americana determinou que a Polícia Civil investigue a médica Dra. Adriana Carina Polito, esposa do também médico e vereador, Dr. Daniel Cardoso(PDT), por denúncias sem fundamento feitas ao Ministério Público da cidade.

Adriana representou contra uma servidora da secretaria de Saúde do município. Ela acusou a servidora de receber valores adicionais em seu salário e ‘compatibilizar mais horas extras do que efetivamente trabalhadas’, caracterizando crime de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito.

Ao negar provimento da representação, o promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social, Segio Claro Buonamici afirmou que ‘seria uma temeridade dar razão a reclamante e instaurar inquérito civil diante de tamanha irresponsabilidade em apresentar uma notícia absolutamente inepta’.

De acordo com o relatório da improcedência, Adriana agiu com propósito de prejudicar a servidora que o Portal de Americana preferiu não identificar.

No entendimento do promotor, ‘a representação da médico ao órgão revela um propósito de prejudicar um agente público submetendo-o a investigação no âmbito do Ministério Público sem o mínimo de indícios a autorizar essa iniciativa.’

O Portal enviou mensagens para ouvir a médica, mas até a publicação não houve retorno.