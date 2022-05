Duzzi desiste de assessorar Dr. Daniel e cita interferência de Dra. Adriana no gabinete

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-vereador de Americana, Valdecir Duzzi, declinou do convite para atuar na assessoria parlamentar do vereador Dr. Daniel Cardoso (PDT). Responsável por introduzir o médico no cenário político de Americana, em 2016, Duzzi justificou sua decisão citando a ingerência no gabinete do Dr. Daniel, promovida pela esposa do vereador, a médica Adriana Cardoso.

Duzzi disse que ficou lisonjeado com o convite do médico, mas logo se decepcionou e se surpreendeu com a maneira como a médica interfere no gabinete, com o consentimento do vereador.

Um dos pontos destacados por Duzzi para desistir do convite é a proposta de oposição ao Governo Municipal defendida pelo vereador Dr. Daniel. “Eu defendo uma política mais construtiva, não essa do matar ou morrer. É preciso que haja o bom debate em defesa do interesse da população, não se pode colocar a vaidade pessoal ou profissional em detrimento das necessidades do povo, isso é negligência”, aponta o ex-vereador.

Para Duzzi, a médica Adriana Cardoso perde a oportunidade de se manter acima de interesses políticos quando usa do mandato do marido para atacar desafetos. “Como americanense eu quero continuar defendendo a minha cidade e o seu povo, mas de uma forma democrática, consciente, lúcida e saudável, características essas que, infelizmente, não vejo na legislatura do Dr. Daniel”, afirma.

Procurada, Adriana não respondeu as mensagens do Portal de Americana.