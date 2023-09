Americana recebe 415 mudas para projeto de reflorestamento no Ribeirão Quilombo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli recebeu, nesta quinta-feira (21), 415 mudas de diversas espécies de árvores destinadas pela empresa Rumo Logística para o projeto de reflorestamento e adensamento de flora na área de preservação permanente do Ribeirão Quilombo em Americana.

Acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi e do secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, o prefeito fez o plantio de uma muda de ipê branco, árvore símbolo de Americana, na Praça Tiradentes, ao lado da Guarda Municipal. A ação fez parte da Semana de Arborização Urbana, em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado nesta quinta.

“Neste Dia da Árvore aproveitamos para reiterar nosso compromisso com a preservação e nosso empenho para que a cidade de Americana receba todo carinho e atenção que merece. A qualidade de vida e o bem-estar da população dependem também das atitudes que todos nós temos em relação ao meio ambiente. Serão mais de 400 árvores plantadas somente com este projeto de reflorestamento, uma parceria importante com a Rumo para a preservação das nossas áreas verdes e preservação das margens do Ribeirão Quilombo”, disse o prefeito Chico.

É muito gratificante fazer parte desta ação que terá reflexos tão positivos para o futuro da cidade, para a população e meio ambiente. Agradecemos a toda equipe da empresa Rumo pela parceria com os projetos da Prefeitura. Estamos plantando e os resultados estão acontecendo”, afirmou o vice Odir.

“A união de esforços para a preservação é essencial para que possamos aprofundar cada vez mais as políticas públicas em prol do meio ambiente. O crescimento e o desenvolvimento da cidade estão atrelados ao compromisso com as áreas de preservação. Agradecemos a parceria com a Rumo para a recomposição ambiental nas margens do Quilombo e que outros projetos possam ser firmados em prol do meio ambiente e da educação ambiental”, observou o secretário Fábio.

Além das mudas, a Rumo também doará insumos, estacas e produtos para o plantio, segundo o engenheiro ambiental Matheus Fernandes. “É o início de uma parceria longa entre a Rumo e a Prefeitura, dentro das políticas ambientais da empresa para proteger o meio ambiente. Agradecemos ao prefeito Chico, vice Odir e secretário Fábio e toda a equipe de Meio Ambiente da Prefeitura pela parceria. Em paralelo a esta ação de plantio, a empresa Rumo está investindo em outras ações na cidade, como a construção de um novo pátio para a duplicação da linha para manobras dos vagões de trem, entre outros projetos”, disse o engenheiro.

O projeto de reflorestamento, desenvolvido pela Unidade de Fiscalização Licenciamento Ambiental e Projetos da Secretaria de Meio Ambiente, visa a conectividade e o fluxo gênico de flora e fauna na bacia hidrográfica da região. “O projeto de reflorestamento é compensatório às obras de requalificação ambiental e urbanização da cidade”, explicou o diretor da Unidade, Cícero de Jesus.

O plantio será iniciado nos próximos dias nos dois lados do Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, trecho entre o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal.