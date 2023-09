Americana terá distribuição gratuita de água neste final de semana

Attractive athlete holding bottle of water and drinking before training.

Com a previsão de temperaturas atingindo 39 oC neste final de semana, a prefeitura de Americana, através do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Americana), disponibilizará pontos de distribuição de água para os cidadãos.

No sábado (23/09), serão três pontos de distribuição:

Das 10h às 15h, no Calçadão.

Das 8h às 11h, no Jardim Botânico.

Das 13h às 16h, no Parque Ecológico.

No domingo (24/09), haverá um ponto de distribuição das 8h às 11h no Parque Ecológico.

Essa medida visa proporcionar alívio em meio ao calor intenso esperado para o final de semana.