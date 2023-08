Americana recebe feira pet neste domingo no CCL

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana está prestes a sediar a 8ª edição da Feira Pet de Americana no Centro de Cultura e Lazer (CCL), um evento imperdível para todos os amantes de animais. O evento acontece neste domingo, 6 de agosto, das 9h às 14h.

A Feira Pet de Americana contará com a participação de dezenas de expositores que trarão uma variedade de produtos e serviços do mundo pet. Desde produtos exclusivos até serviços especializados, os visitantes terão acesso a tudo que seus animais de rotina precisam para serem mimados e cuidados com carinho.

Para garantir o entretenimento e a diversão de todos, a feira também contará com diversas atividades e atrações. Haverá uma praça de alimentação com opções para tutores e pets, permitindo que todos aproveitem de um momento agradável durante o evento.

Além disso, o espaço contará com uma área de recreação infantil, permitindo que as crianças se divirtam enquanto interagem com os animais presentes. Os pequenos também poderão visitar uma mini fazenda, onde terão a oportunidade de conhecer espécies diferentes e aprender mais sobre a vida no campo.

Para os tutores preocupados com a saúde de seus animais de estimação, a feira oferecerá serviços essenciais, como a microchipagem e orientação veterinária, para garantir que os animais permaneçam em ótimo estado de saúde.

Um destaque especial do evento é a adoção de animais. A Feira Pet de Americana abrirá espaço para organizações não governamentais (ONGs) fornecerem à proteção animal, proporcionando uma oportunidade para que animais resgatados encontrem um lar amoroso e responsável.

A entrada para o evento será solidária, com a doação de 1 kg de ração por pessoa. Além disso, as crianças com até 12 anos terão entrada gratuita, incentivando as famílias a trazerem seus pequenos para aproveitar esse momento de interação com os animais.

Os 100 primeiros pets a chegarão ao evento ganharão brindes, um agrado especial para os fiéis companheiros de quatro patas.

Então, marque na sua agenda: dia 6 de agosto, das 9h às 14h, a Feira Pet de Americana estará esperando você e seu animal de estimação no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1.293, Jardim São Paulo.