Suzano é eleita a empresa mais inovadora do Brasil no Prêmio Valor Inovação 2023

A Suzano foi reconhecida como a empresa mais inovadora do País na 9ª edição da premiação Valor Inovação. Pela primeira vez, a companhia ocupou a primeira posição no ranking geral do prêmio promovido pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Strategy& – consultoria estratégica da PwC. Esta também foi a terceira vez consecutiva que a Suzano se destacou entre as organizações do setor de papel e celulose.

O ranking é elaborado com base em uma pesquisa que analisou 150 empresas participantes, presentes em 25 setores da economia brasileira. A metodologia de avaliação tem como base cinco pilares: intenção de inovar, esforço para realizar a inovação, resultados obtidos, avaliação do mercado e geração de conhecimento.

Em 2023, a Suzano apresentou importantes avanços na agenda de Inovação, como, por exemplo, a inauguração da primeira unidade da Woodspin, produtora de fibra têxtil sustentável feita a partir da árvore, resultado da joint venture da companhia com a finlandesa Spinnova. Ainda no exterior, a companhia inaugurou um Hub de Inovabilidade localizado em Xangai, reforçando os esforços estratégicos de longo prazo da empresa para criar uma plataforma de inovação aberta e transformadora na China. Também realizou o primeiro investimento do corporate venture capital da companhia, conhecido como Suzano Ventures, em uma desenvolvedora de baterias de lítio-carbono, chamada Allotrope.

No Brasil, destaque para o início das operações de uma linha de celulose microfibrilada (MFC) na Unidade Limeira (SP) e de acordos estratégicos para a ampliação do uso de lignina em novos materiais. Além disso, entre outras iniciativas que reforçam a jornada constante da Suzano em busca de novas soluções, a companhia acaba de concluir o edital de chamada da Missão Industrial, em parceria com o SENAI, para desenvolver soluções com parceiros externos, tecnologias e projetos de inovação em produtividade agroflorestal, mercado de carbono, biomassa de eucalipto e soluções para embalagens celulósicas (packaging).