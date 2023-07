Americana recebe o evento “Mulheres que Inspiram”: Fortalecendo a Autoestima e o Empoderamento Feminino

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana sediará o evento “Mulheres que Inspiram”, organizado pela BC Estética, com o objetivo de fortalecer a autoestima das mulheres e promover o empoderamento feminino. O encontro acontecerá no dia 25 de julho de 2023, a partir das 18h30, no Hotel Florença.

Idealizado por Lidiane Bodnarchuk e pela biomédica Taynara Caires, o evento tem como propósito acolher mulheres de todas as origens, idades e trajetórias de vida, proporcionando um ambiente propício para o crescimento pessoal e a busca por autenticidade. Com palestras inspiradoras, workshops práticos e momentos de conexão entre as participantes, o evento busca fortalecer a confiança das mulheres e incentivá-las a alcançar seus objetivos.

Um dos destaques do evento será o workshop “Emoções em Harmonia”, conduzido pela renomada facilitadora Tassia Brito. Durante a atividade, as participantes aprenderão técnicas valiosas para equilibrar as emoções, fortalecer os relacionamentos e prosperar em todas as áreas da vida.

Outra oportunidade imperdível é o workshop de colorimetria pessoal ministrado por Cláudia Lima, especialista no assunto. Nesse workshop especializado, as mulheres terão a chance de descobrir como utilizar as cores a seu favor, aprendendo a identificar a paleta de tons que realça sua beleza única.

O evento “Mulheres que Inspiram” é uma ocasião única para se conectar com mulheres inspiradoras, compartilhar conhecimentos e buscar a transformação pessoal. As interessadas em participar podem garantir seu lugar através do link de compra disponível em https://www.sympla.com.br/mulheres-que-inspiram__2007057. Para mais informações, é possível acompanhar o perfil do Instagram Estética BC.