César Menotti & Fabiano se apresentarão gratuitamente no aniversário de Americana durante o Roteiro Gastronômico 2023

A dupla sertaneja César Menotti & Fabiano se apresentará gratuitamente no aniversário de 148 anos de Americana, no dia 27 de agosto, um domingo. O show ocorrerá no encerramento do Roteiro Gastronômico 2023, que será realizado entre os dias 25 e 27 de agosto.

O anúncio da atração e data do roteiro foi feito em uma coletiva de imprensa da Secretaria de Cultura e Turismo. Segundo a secretária Márcia Gonzaga, a prefeitura investirá cerca de R$ 500 mil no evento que acontecerá no portal da cidade, na Avenida Antônio Pinto Duarte.

O Roteiro Gastronômico contará com a participação de até 50 bares e restaurantes locais.

Haverá uma avaliação dos pratos pelos participantes do evento, que poderão votar no site da prefeitura. A votação estará disponível a partir do dia 10 de agosto e seguirá até o dia 27, às 17h.

Serão premiados os três melhores pratos e um estabelecimento com “Melhor Atendimento”. O primeiro lugar receberá um prêmio de R$ 5 mil, o segundo lugar receberá R$ 2,5 mil, e o terceiro lugar receberá R$ 1 mil. O prêmio por melhor atendimento será de R$ 1,5 mil.