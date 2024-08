Americana sobe em índice de Educação e supera a nota nacional

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Educação de Americana está acima da médica nacional. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgaram, nesta quarta-feira (14), os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023, indicador que mede a qualidade da Educação do Brasil.

De acordo com o ldeb, Americana alcançou 6,8 pontos nos anos iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano), superando os índices nacional (6) e estadual (6,5). Nos anos finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano), Americana registrou 5,9 pontos, indicador superior ao mensurado no País (5 pontos) e no estado de São Paulo (5,4).

No comparativo com o Ideb anterior, de 2021, o município subiu 0,2 pontos tanto nos anos iniciais como nos finais.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, comemorou os resultados. “A Educação é o caminho para a construção de uma sociedade mais igualitária para todos e estou muito feliz com os indicadores positivos das escolas municipais”, disse.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, o índice registrado demonstra o sucesso no trabalho de recomposição da aprendizagem. “Esta conquista deve-se à proximidade da equipe da Secretaria de Educação com as escolas da rede, à adoção de um sistema integrado de ensino, ao estímulo à leitura por meio do acesso a livros e programas de leitura e, especialmente, à dedicação dos educadores da rede municipal de Educação de Americana, que abraçaram a proposta estabelecida pela Administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, declarou.