Após 28 anos, PSDB deixará de governar o estado de São Paulo

Sem conseguir votos suficientes para ir ao 2º turno, Rodrigo Garcia deixará a cadeira de governador de São Paulo no dia 31 de dezembro e dará fim a hegemonia do PSDB no estado.

O partido perde a maior máquina estadual do país e com isso confirma sua desidratação. De 1994 até 2018, o PSDB ganhou todas as eleições para o governo do estado.

Garcia era vice de João Doria, eleito em 2018 na onda “BolsoDoria”. O tucano deixou o governo para disputar a presidência da República, mas foi forçado a desistir da candidatura.