Com a maioria dos votos, Luiz Inácio Lula da Silva(PT) vai enfrentar Jair Bolsonaro(PL) no segundo turno das eleições gerais do Brasil.

Até às 21h28, com 97% das urnas apuradas, Lula recebeu 47,9% dos votos, seguido por Bolsonaro com 43,6%. A diferença entre os dois é de quase 5 milhões de votos.

O segundo turno das eleições de 2022 está previsto para ocorrer no dia 30 de outubro, último domingo do mês.