Em Americana, o presidente Jair Bolsonaro(PL) venceu a corrida do 1º turno com 60,14%, somando 82.517 votos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve 29,6%, ou seja, 40.614 votos.

Simone Tebet(MDB) recebeu 7.282 votos, somando 5,31%. Votos brancos somam 2.680 e nulos 4.547.

No cenário nacional, Lula recebeu a maioria do votos e deve enfrentar Bolsonaro no 2º turno, previsto para ocorrer no dia 30 de outubro, último domingo do mês.