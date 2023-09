Ator Kayky Brito é atropelado no Rio de Janeiro; estado de saúde é considerado grave

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada deste sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde , ele permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Miguel Couto, no Leblon. O estado de saúde do jovem é considerado grave.

O artista estava na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4700, por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do automóvel foi encaminhado ao 16ªDP (Barra da Tijuca). A investigação segue em andamento.