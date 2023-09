Sem ir aos eventos da prefeitura, Juliana reclama de falta de espaço para discurso

Foto: Will Moreria

Foto: Will Moreria

A vereadora professora Juliana(PT) chamou a atenção dos presentes na inauguração da nova sede do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar – 192 na manhã deste sábado(2).

O evento promovido pela prefeitura de Americana contou com a presença do ministro das Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha.

Durante seu discurso, a vereadora se disse surpresa com o espaço concedido durante o cerimonial para usar o microfone. A ironia da situação fica por conta de que Juliana raramente comparece aos eventos de inaugurações promovidos pela prefeitura. Um exemplo disso é a inauguração do novo trânsito na região do Portal, que aconteceu na última semana, um marco importante para a cidade e que Juliana não esteve.

Nos últimos meses, o prefeito Chico inaugurou diversos espaços no Hospital Municipal, que também não tiveram a presença de Juliana.

O vereador Thiago Martins(PV), alfinetou a vereadora. Ele disse que não se sente surpreso com a concessão da palavra, já que o espaço sempre é dado aos vereadores presentes nos eventos. Nos bastidores, a atitude da petista foi considerada como ‘deselegante’.