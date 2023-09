------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um morador do bairro Antônio Zanaga, em Americana, foi premiado com R$ 250 mil no principal premio do Vida Cap no sorteio realizado neste domingo(3).

De acordo com a divulgação que é feita pela empresa de capitalização, Isaqueu comprou o título na padaria Pão Nosso que fica no bairro.

Além disso, foram sorteados três prêmios R$10 mil e 50 giros da sorte de R$ 1 mil.