Thiago Martins questiona instalação de lombada na Avenida Brasil

O vereador Thiago Martins (PL) vistoriou nesta terça-feira (7) uma lombada instalada recentemente na Avenida Brasil, em frente ao condomínio residencial Brasília. O parlamentar protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo informações à prefeitura sobre a instalação, que disse ser inadequada.

Segundo Martins, moradores locais e pessoas que transitam pela Brasil reclamaram da localização do redutor de velocidade. “Vim verificar in loco, pois o redutor de velocidade foi colocado após uma faixa de travessia para pedestres, depois de uma curva e de uma via de acesso de veículos à avenida”, comenta.

Ainda de acordo com o parlamentar, os moradores defendem que a lombada deveria ter sido instalada antes da faixa de pedestres e do acesso à via, uma vez que os veículos frequentemente trafegam em alta velocidade, tornando arriscada a travessia e a entrada na avenida.

“Além de não garantir a segurança dos pedestres que precisam atravessar a avenida, dificulta a visualização dos condutores que já estão na via e não ajuda em nada quem está aguardando para acessá-la. Outra questão é que as placas indicando a distância até o redutor de velocidade estão incorretas. A sinalização diz 50m, porém segundo a medição que fizemos deu cerca de 30m. Precisamos urgentemente que as autoridades competentes revejam essa situação para garantir a segurança de todos” afirma Martins.

No requerimento, o autor pergunta se houve estudo prévio de impacto no tráfego e pede cópia dos documentos que justifiquem a instalação da lombada no local. Questiona, ainda, qual o critério para instalar o redutor de velocidade naquele trecho da avenida, quando ocorreu a obra e qual o prazo para adequação. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário e, se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.