Com a presença de Padilha, Chico entrega obra do 192

O prefeito Chico Sardelli entregou neste sábado (2), as obras de revitalização da sede do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar – 192, da Secretaria Municipal de Saúde, localizado à Rua Almeida Pioli (travessa com Rua Cuiabá), no Jardim Nossa Senhora de Fátima, ao lado do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”. A solenidade contou com a presença do ministro das Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha.

As obras contemplaram a construção de um muro circundando o prédio; revisão do telhado e da rede elétrica; substituição do piso e dos revestimentos; substituição das portas, tomadas e luminárias; instalação de aparelhos de ar-condicionado; nova pintura (interna e externa); construção de uma área para lavagem e higienização das ambulâncias; melhorias no piso externo e uma nova identificação visual (interna e externa). Além disso, o prédio recebeu novos mobiliários e um aparelho de PABX.

Chico destacou a importância da revitalização, atribuindo melhorias na qualidade dos serviços prestados à população, com a oferta de espaços adequados aos servidores da Saúde. “Nós estamos orgulhosos em poder entregar mais essa importante obra. O prédio foi totalmente renovado, isso vai garantir mais qualidade dos serviços prestados. Foram muitas as melhorias implementadas, a unidade não contava com um local adequado para higienizar as ambulâncias, o que agora é possível. Passo a passo estamos renovando todos os setores da Saúde, e com isso vamos melhorando a rotina dos trabalhadores e a vida dos cidadãos americanenses”, afirmou Chico.

As obras foram realizadas com um investimento de R$ 640.642,80, parte proveniente de emendas parlamentares disponibilizadas pelo então deputado, hoje ministro Alexandre Padilha, que somam o valor de R$ 249.077,00. O município contribuiu com a contrapartida no valor de R$ 391.565,80, sendo que toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.