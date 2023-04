Atual secretário do governo Lula, Denis Andia anuncia R$ 1,4 milhão para Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Denis Andia, ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e atual Secretário Nacional de Mobilidade Urbana do governo Lula, anunciou nesta quarta-feira (26) que conseguiu a liberação de R$ 1,4 milhão para a área de saúde do município.

Em uma publicação nas redes sociais, Andia afirmou que “graças a Deus, já vai dando bons resultados” o trabalho que vem realizando em Brasília. Segundo ele, os recursos serão destinados ao Hospital Santa Bárbara, à APAE e ao setor de nefrologia.

