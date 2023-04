Supermercados São Vicente abre 30 vagas para curso gratuito de Formação na área de Açougue

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A rede de Supermercados São Vicente está com inscrições abertas para a 9ª edição do curso gratuito de “Formação Básica em Açougue”. No total, são 30 vagas para moradores das cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste que buscam crescimento profissional no varejo e a oportunidade de ingressar em uma nova área, atuando no mercado de carnes, segmento com tendência de crescimento.

As inscrições para o curso estão abertas até o dia 7 de maio, sendo que os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo e, disponibilidade de horário e transporte até a unidade do Supermercado São Vicente, localizado na rua João Bernestein, 630, no bairro São Vito, em Americana.



Para mais informações e realizar sua inscrição, basta acessar o site: carreira.svicente.com.br.

Os alunos terão mais de 20 horas em aulas teóricas e práticas nos principais procedimentos do setor de açougue, a formação seguirá em dois períodos: No período da manhã, das 8h às 12h e, à tarde, das 13h às 17h.

Após a conclusão do curso os alunos participarão de um processo seletivo para concorrer as oportunidades de trabalho nas lojas São Vicente e Arena Atacado.

“Abrir oportunidade de formação no varejo é um dos pilares da nossa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, em breve, vamos evoluir para um modelo de escola de varejo, tanto para nossos colaboradores, quanto para comunidade ”, disse a gestora de pessoas da rede, Luciana Bueno.

