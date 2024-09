Auxiliar de farmácia é presa por furtar R$ 500 mil em medicamentos controlados do HM

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na noite desta quarta-feira (4), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), prendeu em flagrante uma auxiliar de farmácia do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, em Americana. A mulher, de 35 anos, é acusada de furtar medicamentos controlados avaliados em mais de R$ 500 mil, incluindo substâncias como morfina, fentanil e anestésicos.

A auxiliar, moradora do Parque Residencial do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, revendia os medicamentos por meio do WhatsApp para fins recreativos e para golpes conhecidos como “Boa Noite Cinderela”. A prisão ocorreu no momento em que ela deixava o hospital acompanhada de um familiar, que também foi detido, mas liberado em seguida.

Investigações da DIG permitiram a identificação da suspeita, com base em dados obtidos em sistemas policiais e fontes abertas. Foram encontrados registros de diálogos nos quais a auxiliar negociava medicamentos sem autorização. Durante o interrogatório, a mulher inicialmente negou as acusações, mas, após se contradizer e demonstrar nervosismo, confessou o crime. Ela admitiu que furtava os medicamentos devido ao fácil acesso que tinha em seu ambiente de trabalho.

No momento da prisão, os agentes encontraram em sua bolsa uma ampola de Acetato de Betametasona, além de outros medicamentos. Em sua residência, uma grande quantidade de substâncias, como ketamina, também foi apreendida. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos no esquema de revenda.