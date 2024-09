Chico Sardelli e Ricardo Pascote cancelam participação e debate do g1 não será realizado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), e o candidato Ricardo Pascote (União Brasil) cancelaram suas participações no debate promovido pelo portal G1 e pela rádio CBN, que aconteceria na tarde desta quinta-feira (5). Com a decisão, o evento foi substituído por uma entrevista de 20 minutos com a candidata Maria Giovana, de acordo com as regras previamente estabelecidas pelos organizadores.

Em nota, Chico Sardelli justificou sua ausência afirmando que, embora reconheça a importância dos veículos de comunicação como canais de informação, optou por não participar do debate devido ao que considera um ambiente político marcado por ataques pessoais e tentativas de desqualificação. Sardelli ressaltou, no entanto, sua disponibilidade para entrevistas e sabatinas com os organizadores.

Ricardo Pascote, em seu comunicado, também agradeceu o convite, mas anunciou que, após a desistência de Sardelli, decidiu não comparecer ao debate. Pascote argumentou que, sem a presença do atual prefeito, a discussão não seria produtiva, apontando ainda divergências ideológicas com a terceira candidata, Maria Giovana, como fator para sua decisão.