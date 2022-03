Avanti é o primeiro escritório Open Banking de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Fundada em 2021, a Avanti é ponte entre instituições financeiras e empresas, usando os benefícios do Open Banking. Situada em Americana, no prédio Business Tower Offices, seus sócios têm mais de 20 anos de atuação em cargos de relacionamento e gerência geral de grandes agências e plataformas empresas nos maiores bancos do setor. Experiência que permitiu conhecer a fundo as necessidades de seu público e pensar em uma forma de criar serviços sob medida.

O fundador CEO da empresa Luis Fernando Januario com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, decidiu focar no mercado em ascensão. Diante disso, a fintech surge como solução para grandes bancos no relacionamento e oferta de serviços e produtos para empresas, o famoso B2B, com serviços de empréstimos, financiamentos, câmbio, consórcios, entre outros.

O que é o Open Banking?

O Open Banking é um sistema de incentivo à competitividade no Sistema Financeiro Nacional e seu objetivo principal é fazer com que os consumidores tenham maior autonomia sobre a sua vida financeira e acesso a mais opções de produtos e serviços, com menos custos e mais transparência.

Como é hoje?

Atualmente, uma instituição não “enxerga” o relacionamento do cliente com outra, então tem dificuldade de competir por ele com melhores serviços.

Com Open Banking

Com a permissão de cada correntista, as instituições se conectam diretamente às plataformas de outras instituições participantes e acessam exatamente os dados autorizados pelos clientes. Todo esse processo é feito em um ambiente seguro e a permissão poderá ser cancelada pela pessoa sempre que ela quiser.

Benefícios do Open Banking

Mais competição: com acesso aos dados dos usuários, instituições participantes poderão fazer ofertas de produtos e serviços para clientes de seus concorrentes, com benefícios para o consumidor, que poderá obter tarifas mais baixas e condições mais vantajosas.

Melhor experiência no uso de produtos e serviços financeiros: torna possível, ainda, que as instituições participantes ofereçam soluções que facilitam às pessoas controlarem suas vidas financeiras. Quem, por exemplo, possui mais de uma conta bancária ou tem conta em um banco e empréstimo em outro, poderá ver todas as suas informações em um único local.

Como a Avanti irá atuar nesse sistema?

A Avanti tem um modelo de negócio baseado em parcerias com empresas do mercado financeiro (Bancos, Fundos de Investimentos e Fintechs). A ideia é usar o sistema do Open Banking para comparação entre diversas opções do mercado e conseguir sempre a melhor condição para seus clientes, empresas de médio a grande porte, que não precisam se preocupar com uma busca ativa do serviço mais adequado.

