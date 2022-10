Bolsonaro pede para que eleitores “trabalhem” por ele até o fechamento das urnas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O candidato à reeleição à Presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, pediu para que seus eleitores busquem votos entre amigos e parentes e só parem de trabalhar no fechamento das urnas. Bolsonaro fez o pedido durante sua live semanal nas redes sociais, nesta quinta-feira (27), depois de um dia dedicado a percorrer cidades da Baixada Fluminense e parte da zona oeste do Rio.

“Eu faço um pedido. Trabalhem para mim até as 17h de domingo. Eu acredito na vitória, mas não se pode sonhar. Vamos até domingo arranjar mais um voto por dia. Tem que levar o idoso para votar. Vai ser rápido. É o pessoal que vai votar na gente. Tem local que eu não recomendo ir com a roupa amarela, porque as pessoas podem arranjar problema. A virada já aconteceu. Minas Gerais, um trabalho do governador Zema, é tradição no Brasil, só ganha quem ganha por Minas”, disse Bolsonaro.

O candidato à reeleição criticou o nível da campanha que vem sendo realizada pela candidatura de oposição, classificada por ele como carregada de inverdades, as chamadas fake news, que estariam distorcendo informações sobre diminuir o valor do salário mínimo e das aposentadorias.

“Ninguém pode reduzir o salário mínimo. Teria que mandar para o Congresso. Esse vídeo que fazem a montagem foi em 2020, na pandemia, para arranjar recursos. Um deputado do Rio de Janeiro queria dar um corte de 25% no salário mínimo, nas aposentadorias. Nós fomos contra. Fizemos uma contraproposta, congelar em um ano e meio o salário dos servidores. Essa turma da esquerda faz uma montagem e diz que o governo quer reduzir o salário”, disse.

Bolsonaro também se referiu à crise do oxigênio em Manaus, em janeiro de 2021, no auge da pandemia, quando o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi criticado pela oposição, que o acusou de retardar as providências para a capital amazonense, o que teria causado muitas mortes.

“Deixar bem claro a questão oxigênio. Uma nova cepa explodiu. Precisava de oxigênio. Pessoal pediu para as Forças Armadas preparar um avião em 24 horas, mesmo sabendo que a aeronave poderia ter explodido em pleno voo, pois a pressão do cilindro fica maior. A Força Aérea do Brasil fez isso, para salvar vidas”, disse Bolsonaro.

Durante a live, Bolsonaro também pediu voto para candidatos apoiados por ele que disputam o segundo turno para governos estaduais, como é o caso do ex-ministro de Infraestrura da atual administração federal Tarcísio de Freitas, do Republicanos, em São Paulo, que concorre contra Fernando Haddad do PT.