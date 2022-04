Braga Netto está ‘90% fechado’ como candidato a vice, diz Bolsonaro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (11) que o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto está “90% fechado” para ser seu vice na disputa ao Planalto na eleição de outubro. A afirmação foi feita durante uma entrevista a uma rádio do Pará.

“O trabalho é substituir o presidente na hora de sua ausência e servir de conselheiro para ele. Tem que ser uma pessoa com uma boa formação, com conhecimento de Brasil, é isso que nós buscamos nesse nosso futuro vice”, disse o presidente ao comentar sobre o perfil do futuro vice.

Ao ser questionado se há “99% de chance” de o candidato a vice ser Braga Netto, o presidente respondeu: “Noventa por cento Braga Netto. Pronto, fechou. Noventa por cento o Braga Netto. Está fechado aí.”

Durante a entrevista, Bolsonaro também falou sobre o possível adversário de segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O Lula já fechou seu time. Já escalou seu vice, que é o Geraldo Alckmin. O Alckmin era um ferrenho opositor de Lula por décadas, atacava o PT de tudo quanto é maneira. Agora, mudou, pelo poder eles se uniram, ou seja, se eram inimigos lá atrás e são amigos hoje, ou mentiram lá atrás ou mentem atualmente”, afirmou Bolsonaro