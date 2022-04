Americana confirma segunda morte por dengue em 2022

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta segunda-feira (11), a confirmação de mais um óbito causado pela dengue, sendo o segundo caso deste ano. Trata-se de uma mulher, de 82 anos, moradora do bairro Nova Americana.

De acordo com a Vigilância, no dia 13 de março a moradora começou a apresentar sintomas como febre, náusea, vômito, diarréia e dores musculares. Ela foi internada no dia 16 de março, em hospital particular, vindo a falecer no dia 26.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A confirmação do óbito por dengue foi atestada pelo Instituto Adolfo Lutz, que apontou o sorotipo 1 da doença como a principal causa.

O outro óbito, confirmado no dia 23 de março, foi de um homem, de 60 anos, morador da região central. Nesse caso, o morador também esteve internado em hospital particular e o óbito atribuído ao sorotipo 1.

Reforço no combate

Para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, a prefeitura de Americana contratou uma empresa especializada, que irá atuar juntamente com a equipe do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue).

A empresa vai realizar visitas de casa em casa, complementando o trabalho dos agentes de controle de endemias, bem como a nebulização de inseticida nos imóveis em geral, conforme os critérios epidemiológicos.

Desde o início do ano, Americana registrou 948 casos suspeitos de dengue, dos quais 494 foram confirmados (positivos) e 380 descartados.

O município segue com 74 casos aguardando resultados de exames e dois óbitos suspeitos que ainda estão sob investigação.