Câmara vai gastar R$ 220 mil para reformar antigo prédio

A Câmara Municipal de Americana anunciou no Diário Oficial a empresa responsável pela manutenção do prédio que abrigava o poder legislativo.

Segundo o edital de homologação, a BK Construções e Comércio Ltda, sediada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi a vencedora da licitação, com um custo total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) para a reforma do prédio Divino Salvador.



De acordo com o edital, a empresa será responsável pela pintura predial interna e externa, além de reparos em revestimentos e outros serviços afins, com fornecimento de mão de obra, materiais e eventuais ferramentas e equipamentos necessários. A expectativa é que a reforma seja concluída em um prazo de até 60 dias.

MUDANÇA

Após quatorze anos instalada no prédio do antigo colégio Divino Salvador, a Câmara Municipal de Americana mudou-se para um edifício de 3.800 m² localizado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, na região do Frezzarin. O novo prédio da Câmara possuidois andares, instalações modernas e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O novo contrato de locação irá resultar em uma economia de mais de R$ 200 mil por ano.

