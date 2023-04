Parque D. Pedro Shopping ganha oito pistas de boliche de última geração

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Parque D. Pedro Shopping agora conta com oito pistas de boliches de última geração. A novidade está no Empório de Comidas, que alia gastronomia e entretenimento para toda a família em uma área de quase 800m² localizada ao lado da Praça de Alimentação e próxima ao cinema.

“Com essa atração, passamos a ser o único shopping de Campinas e região a ter pistas para esse esporte, que é praticado por cerca de 1,2 milhão de pessoas no Brasil, segundo a Confederação Brasileira de Boliche”, afirma a gerente de marketing do Parque D. Pedro Shopping, Taís Tavares.



Todas as pistas contam com reposição moderna de pinos e luzes de neon, permitindo que os clientes se divirtam enquanto saboreiam petiscos, hambúrgueres, drinks e chopes. Além disso, há opções de almoço executivo na área do restaurante. Isso tudo com a segurança de estar no mais completo centro de compras, lazer, entretenimento, gastronomia e serviços da região.

Cogitado para se tornar uma modalidade Olímpica, o boliche foi responsável por quatro medalhas para o Brasil em Jogos Pan-Americanos nos últimos 10 anos. Uma delas de ouro, conquistada pelo brasileiro Marcelo Suartz, em 2015.

O esporte também é praticado como lazer, gerando momentos de muita diversão. No Empório de Comidas, além de desafiar amigos e familiares no boliche, é possível deixar que as crianças aproveitem o espaço kids. O local ainda oferece o melhor da comida caseira e conta com pratos executivos para a hora do almoço, como também porções e happy hour. Aos finais de semana, o palco do estabelecimento recebe shows de artistas locais.

