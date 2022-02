Centro de Engenharias FAM tem turmas abertas para 2022

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Centro de Engenharias da Faculdade de Americana – FAM está com as turmas abertas e darão inicio ao ensino superior neste ano. As turmas dos cursos de Engenharia Civil, Produção, Elétrica e Química já têm data marcada para começar a vida universitária na FAM, dia 17 de fevereiro, na recepção de calouros da Instituição.

A FAM, em Americana e microrregião, é a única Instituição de Ensino Superior a oferecer turmas abertas nestes cursos, que são destaques na procura por quem busca ser um engenheiro.

Para aqueles que se interessam por tecnologia e desenvolvimento, a FAM oferece grande estrutura laboratorial com mais de 10 espaços dedicados ao conhecimento na pratica. A faculdade possui laboratórios, por exemplo, com tornos, frezas, painel hidráulico, laboratórios de desenho técnico, além de laboratório multidisciplinar de engenharia.

“A cada dia fortalecemos em nossa grade de cursos a possibilidade de aprender na pratica e, nos cursos do Centro de Engenharias da FAM, isso não é diferente. A confiança dos novos alunos impulsiona nossos cursos e assim continuamos a formar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho”, disse o diretor da FAM, Gustavo Azzolini.

Saiba mais sobre os cursos:

Engenharia Civil

Engenheiro civil, um profissional pronto para buscar soluções inovadoras!

O engenheiro civil gerencia, planeja, analisa e executa projetos como estradas, ferrovias, hidrovias, barragens, portos, aeroportos, casas, prédios, pontes, viadutos, barragens entre outros. É o profissional que necessita pensar e buscar soluções inovadoras e econômicas para variados problemas, pensando sempre na sustentabilidade e otimização de recursos, encontrando soluções que sejam adequadas no âmbito político, social, econômico e ecológico.

Engenharia de Produção

Com seus conhecimentos em administração, economia e engenharia, ele apura técnicas de produção e controla as atividades financeiras, logísticas e comerciais, tornando-se um profissional completo. Com a recessão econômica, auxilia as empresas que buscam produtividade, redução de custos e excelência dos processos e produtos.

O engenheiro de produção tem como características: espírito de liderança, empreendedorismo, comprometimento, saber trabalhar em equipe e gostar de estudar. O profissional formado deve estar sempre em busca de novos cursos de especialização e aperfeiçoamento.

Engenharia Elétrica

Engenharia Química

O engenheiro químico realiza o desenvolvimento de produtos e processos em escala industrial, seu trabalho é muito presente em nossas vidas, pois é responsável por transformar matérias-primas, através de processos químicos, em produtos para o nosso uso como: tinta de caneta esferográfica, esmalte de unha, potes plásticos para armazenar alimentos, medicamentos, alimentos e etc. Ele acompanha todas as etapas, desde a criação e projetos de novas indústrias, até a operação, controle e otimização do processo produtivo.

