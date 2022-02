Câmara inicia mudança de prédio no dia 24 de fevereiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana dará início ao processo de mudança de sede a partir da próxima quinta-feira (24) e trabalhará durante o ponto facultativo do Carnaval para promover as adequações necessárias no novo prédio. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (17) pelo presidente da Casa, vereador Thiago Martins (PV), durante a sessão ordinária.

Dentre as medidas adotadas pelo legislativo para a realização da mudança estão a antecipação da sessão ordinária da próxima semana (de 24, quinta-feira, para 23, quarta-feira) e a suspensão do ponto facultativo de Carnaval. O expediente de trabalho e o atendimento ao público serão paralisados durante o processo. A expectativa é que a mudança leve uma semana para ser concluída e, após a transferência de mobiliário e equipamentos, o novo prédio ainda receberá adequações de infraestrutura no plenário, setores administrativos e gabinetes.

“Buscamos fazer a mudança da maneira que houvesse o menor impacto possível nos trabalhos do legislativo, portanto estaremos trabalhando durante todo o Carnaval. Ainda haverá adequações a serem feitas e nossa preocupação não é com uma inauguração, mas sim com dar andamento aos trabalhos, oferecer um atendimento melhor à população e economizar dinheiro público”, disse Martins.

Nova sede

Após quatorze anos instalada no prédio do antigo colégio Divino Salvador, a Câmara Municipal de Americana será sediada em um edifício de 3.800 m² localizado na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, no Jardim Miriam, na região do Frezzarin. O novo prédio da Câmara possui dois andares, instalações modernas e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O novo contrato de locação irá resultar em uma economia de mais de R$ 200 mil por ano.

“O prédio possui estrutura moderna e funcional, é mais novo, bem localizado e bem estruturado. Com a mudança, a Câmara poderá atender melhor à população e tudo isso gerando economia aos cofres públicos”, disse Martins.

Na nova sede, a população poderá continuar a participar ativamente dos trabalhos do legislativo nas sessões ordinárias, audiências públicas, reuniões, debates e sessões solenes. A Câmara continuará oferecendo a possibilidade de cessão de espaços e salas, mediante autorização, para reuniões de conselhos municipais, entidades e sociedade civil.

A primeira sessão ordinária no novo prédio será realizada na quinta-feira, 04 de março. O novo endereço da Câmara é: Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam.