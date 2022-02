Câmara aprova criação de banco de ração para animais vítimas de abandono e agressões em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram por unanimidade durante a sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (17), no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, o substitutivo ao projeto de lei nº 115/2021, de autoria do vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), que autoriza o Poder Executivo a instituir o Banco de Ração e Utensílios para Animais no município.

Segundo o autor, o objetivo é ajudar a alimentar animais que estão sob o amparo de organizações não-governamentais ou de protetores após serem expostos a agressões ou abandono. O banco poderá coletar itens como alimentos, móveis, roupas, remédios, coleiras, guias, casas, bolsas de transporte e brinquedos que sejam doados.

“Ao criarmos um banco de ração e utensílios, entendemos que essas pessoas poderão concentrar suas doações em um único ambiente, podendo atender a vários cuidadores. Sem contar que outras tantas podem se sentir motivadas a fazer sua parte neste processo a partir de um espaço próprio para tal”, explica Léo.

O projeto será votado em segunda discussão pelos vereadores na sessão ordinária da próxima quarta-feira (23).