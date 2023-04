Chico anuncia renovação da CND de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta terça-feira (18), o prefeito Chico Sardelli (PV) anunciou em vídeo a conquista da Certidão Negativa de Débitos (CND) por parte da prefeitura de Americana. O documento comprova que a administração municipal está em dia com todas as obrigações e compromissos junto à Receita Federal e com relação aos tributos federais e Dívida Ativa da União.

Segundo o prefeito, a renovação da CND é uma “notícia boa para as finanças da cidade de Americana” e um instrumento importante para que a prefeitura possa continuar trabalhando. “Essa conquista é fruto do nosso esforço e dedicação em manter a responsabilidade fiscal”, destacou Chico.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



A secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, ressaltou a importância da emissão da certidão para o município. “A CND garante que Americana continue apta a receber recursos provenientes de convênios estaduais e federais, o que é essencial para o desenvolvimento da cidade e para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)