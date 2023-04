Time de Futebol Americano da cidade tem estreia no campeonato paulista de Flag

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A cidade de Americana se prepara para receber, no próximo dia 23 de abril, a segunda rodada do Campeonato Paulista de Flag 8×8, uma variação do futebol americano que vem conquistando cada vez mais adeptos na região. E um dos destaques do torneio é o Weavers Football, que busca o bicampeonato estadual da modalidade.

O time, que já foi campeão paulista em 2019, retornou à sua cidade natal com um plantel renovado e promissor, mesclando juventude com experiência. A equipe conta com o apoio da torcida de Americana e região para a estreia no campeonato, que será contra o Brokenstones Football, de São Paulo.



Além do Weavers Football, a rodada em Americana contará com mais três jogos. A competição reúne equipes de diversas regiões do estado e promete muita emoção para os fãs do esporte.

A rodada será realizada no Campo do Parque Novo Mundo, localizado na Avenida Campos do Jordão, 672. O acesso é gratuito.

Para quem não puder comparecer ao estádio, o jogo do Weavers Football será transmitido ao vivo pelo YouTube, através da página do Campeonato Paulista de Flag. A partir das 10h30, os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da partida entre o time da casa e o Brokenstones Football.

