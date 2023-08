Chico busca verba federal para obras contra enchentes na Avenida da Saúde

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito Chico Sardelli encaminhou um ofício ao ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, solicitando apoio do Governo Federal para realizar as obras de saneamento do Córrego São Manoel, com objetivo de acabar com as ocorrências de alagamentos registradas no local.

O ofício foi entregue em mãos pelo prefeito ao diretor do escritório da SRI em São Paulo, Fábio Manzini Camargo, que irá encaminhar o pedido do município ao ministro. Chico estava acompanhado pelo secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana, Luiz Carlos Cezaretto.

No ofício, o prefeito cita que as obras de saneamento no local – que consistem na implantação de um canal aberto no canteiro central da Avenida da Saúde, semelhante ao da Avenida Brasil – são fundamentais para acabar com os alagamentos que ocorrem no período chuvoso, além de possibilitar a recuperação da malha viária da avenida, dando mais segurança e mobilidade para o tráfego de toda a região.

Chico aponta no documento que o investimento estimado da intervenção é de R$ 60,8 milhões, valor que a Prefeitura de Americana não dispõe para executar as melhorias. Diante disso, no ofício, o prefeito solicita apoio do Governo Federal para a intervenção.

“Sabemos desse problema, que há anos afeta nossa população, e não estamos medindo esforços para conseguir uma solução. É um investimento alto, que sozinho não conseguimos fazer. Por isso, estamos buscando apoio no Governo Federal junto ao ministro Alexandre Padilha. Americana precisa dessa obra para garantir segurança e qualidade de vida para a população”, disse o prefeito Chico Sardelli.

“O diretor Fábio Manzini nos atendeu muito bem e se comprometeu a levar nosso ofício ao ministro Padilha. Nós agradecemos pela oportunidade e recepção. Essa é uma obra fundamental para o desenvolvimento de nossa cidade”, disse o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto,

Além do diálogo iniciado com o Governo Federal, o prefeito Chico Sardelli também tem buscado apoio para essas obras junto ao Governo do Estado, por meio do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), que inclusive já realizou vistoria técnica no local.

“Temos uma conversa com o Gilberto Kassab, que tem aberto muitas portas no Estado para tentarmos esse investimento tão importante”, destacou Chico.