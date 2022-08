Chico Sardelli pode ser expulso do PV por não apoiar Lula e Haddad

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli corre o risco de ser expulso do PV- Partido Verde por não apoiar o candidato ao governo do estado pelo PT – Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad e o candidato ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por causa da federação com PT e PC do B, o Presidente do Diretório estadual do PV, Marcos Belizário, declarou em entrevista à GloboNews que não vai permitir que membros do partido apoiem outro candidato que não Haddad.

Chico já demonstrou que deve apoiar Rodrigo Garcia(PSDB). Em maio, ele participou de um jantar de prefeitos com Garcia.

Na ocasião, Belizário disser que o PV está fechado com Haddad. “Somos ideológicos, não temos preço”, afirmou.