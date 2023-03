------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A forte chuva que caiu na tarde desta quarta-feira(29), causou transbordamento do córrego São Manoel, alagando a Avenida da Saúde próximo à rodoviária de Americana.

A Guarda Municipal de Americana foi acionada e fez o acompanhamento do trânsito no local.

