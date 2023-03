Após virar piada, Cristo Redentor é pintado de branco

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

escultura do Cristo Redentor instalada na Avenida São Jerônimo, em Americana, ganhou uma nova pintura nesta quarta-feira(29). A imagem “diferente” foi divulgada pelo Portal de Americana no dia 19 de março.

A escultura, que foi pintada inicialmente com as cores do Brasil e, posteriormente recebeu uma pintura lilás, foi novamente pintada toda de branco.



O Cristo de olhos vermelhos, cabelos azuis e pele amarela virou chacota nas redes sociais.

Conforme o Portal mostrou, a praça foi adotada pela Glass Limpeza através da Lei Municipal nº 3.804/2013.

