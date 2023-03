Em parceria com a FAM, Delegacia da Mulher de Americana ganha espaço multidisciplinar de atendimento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A FAM-Faculdade de Americana em parceria com a Delegacia da Defesa da Mulher de Americana inauguraram nesta terça-feira (28) uma nova estrutura para atendimento das mulheres vítimas de violência. Ambientes de recepção e uma sala de espera, que antes não proporcionavam um acolhimento humanizado, agora foram transformados pelos alunos dos cursos de Design Gráfico e Publicidade e Propaganda em ambientes totalmente reformulados para o atendimento da psicologia de acolhimento e uma escuta qualificada das mulheres vítimas de violência.

Neste espaço, a parceria entre FAM e DDM Americana dá a oportunidade aos alunos do curso de psicologia FAM de fortalecerem o vínculo e a confiança entre as mulheres e os estagiários durante o atendimento. A proposta apresenta um lugar mais leve para que as mulheres se sintam mais à vontade em um momento em que elas precisam de um lugar e atendimento totalmente voltado às suas necessidades após uma situação de violência.



O atendimento será realizado por estaas do curso de Psicologia da FAM às segundas, quartas-feiras e sextas-feiras das 12h00 às 18h00. “As mulheres que chegarem à DDM para registro de boletim de ocorrência, seja em qual condição elas estiverem, serão atendidas primeiro pelas estagiárias de psicologia. No total, serão 3 duplas, que realizarão uma escuta mais qualificada das mulheres vítimas de violência”, disse a coordenadora do curso de Psicologia FAM, Cristiane Correia.

Para José Donizeti de Melo, delegado titular da Delegacia da Defesa da Mulher de Americana, esta ação era uma das prioridades após assumir o cargo. Ele lembra também que, caso seja necessário, as mulheres terão um acompanhamento com maior número de consultas, que também será realizado na FAM. “Uma das prioridades que defini quando assumi a titularidade da DDM foi reativar o serviço multidisciplinar com profissionais da psicologia, isso consegui com a parceria que formalizamos com a FAM, que hoje além de ceder os profissionais para este serviço, nos ajudou a restaurar o ambiente para tornar esse ambiente propício e adequado”, comentou.

Um novo ambiente

A proposta foi criar um ambiente acolhedor e seguro para as mulheres. Os alunos do curso de Design FAM escolheram criar essa sensação através das cores, como lilás, verde e tons terrosos, além de ilustrações de mulheres, em que elas pudessem se identificar. Também foram aplicadas frases na parede para que no momento de espera, elas também se sentissem amparadas e fortalecidas.

“O desempenho dos alunos de design foi essencial para que esse projeto acontecesse. Eles mergulharam na temática, pesquisaram a fundo os dados sobre a violência contra a mulher e se envolveram completamente com o projeto. Foi incrível ver que eles perceberam verdadeiramente o poder que o design tem. Eles encararam não apenas como um projeto, mas a possibilidade de impactar positivamente a vida de cada uma dessas mulheres”, disse a professora dos cursos de Publicidade e Propaganda e Design Gráfico FAM, Laísa Lemes.

Os atendimentos na DDM de Americana já estão sendo realizados. A Delegacia de Defesa da Mulher está localizada à rua São Vito, 1675, Jardim Helena – Americana.

